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خبيرة: ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بإيران

مال وأعمال

خبيرة: ارتفاع أسعار الذهب مرتبط بإيران
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجلت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة مستوى تاريخيا جديدا متخطية مستوى 2400 دولار للأونصة، وسط إقبال المستثمرين على المعدن في ظل التوتر الحاصل في الشرق الأوسط.

تحدثت خبيرة سوق الأوراق المالية ليودميلا روكوتيانسكاي عن أسباب صعود سعر المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وقالت إن الارتفاع مرتبط بإيران، إذ أن انخراط إيران في الصراع في منطقة الشرق الأوسط يهدد بارتفاع أسعار الطاقة وتأجيج التضخم، لذلك أقبل المستثمرون على الذهب بصفته ملاذا آمنا.

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كذلك عززت بيانات التضخم الحديثة في الولايات المتحدة من احتمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بتأجيل خفض الفائدة ما دعم أسعار الذهب.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في مارس الماضي إلى 3.5%، من 3.2% تم تسجيلها في الشهر الذي قبله (فبراير 2024).

وفي تعاملات اليوم تخطت أسعار المعدن النفيس في الأسواق مستوى 2400 دولارا للأونصة، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.

المصدر: نوفوستي

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