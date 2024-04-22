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عقود الذهب الآجلة تخسر 60 دولارا

مال وأعمال

عقود الذهب الآجلة تخسر 60 دولارا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار الذهب، في تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع مخاوف الأسواق تجاه الصراع في منطقة الشرق الأوسط بعد الهجمات بين إسرائيل وإيران في الفترة الماضية.

وبحلول الساعة 04:55 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن بنسبة 2.38% ما يعادل 57.50 دولارا إلى 2356.5 دولار للأونصة.

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في حين انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 1.91% إلى 2346.19 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وكانت أسعار المعدن النفيس قد سجلت موخرا مستوى تاريخيا، حيث تخطت مستوى 2400 دولار للأونصة، وسط إقبال المستثمرين على المعدن في ظل التوتر الحاصل في الشرق الأوسط.

المصدر: RT

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