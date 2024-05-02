بعد البنك الدولي وصندوق النقد.. مؤسسة دولية تحسن توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي في 2024

حسنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي هذا العام، وتوقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.6% في 2024.

وبذلك تكون منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي في العام الحالي من 1.8% كانت تتوقعها في فبراير الماضي إلى 2.6% في تقرير شهر مايو الجاري.

وعن العام المقبل 2025، تتوقع المنظمة نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 1% وهو نفس المستوى الذي كانت تتوقعه قبل شهرين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.

والأسبوع الماضي، رجح الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي، نمو الناتج الإجمالي الروسي بأكثر من 3% في العام الجاري 2024.

المصدر: RT