بوتين يكشف توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي

توقع الرئيس فلاديمير بوتين أداء لافتا للاقتصاد الروسي في 2024، ورجح نمو الناتج الإجمالي الروسي بأكثر من 3% حتى نهاية العام.

وقال بوتين في اجتماع حكومي اليوم إن "الوضع الراهن للاقتصاد الروسي يجيز تحسين توقعات النمو، ويرى العديد من الخبراء أنه حتى نهاية العام قد يرتفع الناتج الإجمالي الروسي بنسبة تزيد على 3%".

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وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لبداية العام الجاري 2024 أظهرت نتائج أفضل من المتوقع ولفت إلى أن التضخم يتباطأ تدريجيا في البلاد.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.

أما وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، بحسب أحدث التقديرات، تتوقع نمو الاقتصاد الروسي هذا العام بنسبة 2.8%، وعادة تصدر الوزارة الروسية تقديرات متحفظة.

المصدر: RT