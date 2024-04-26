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بوتين يستشهد بمؤشر يؤكد صلابة الاقتصاد الروسي

مال وأعمال

بوتين يستشهد بمؤشر يؤكد صلابة الاقتصاد الروسي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أشار الرئيس فلاديمير بوتين في مؤتمر لرجال الأعمال والصناعيين الروس إلى أن الاقتصاد الروسي يظهر وتيرة نمو جيدة وثابتة، وهذا ما يعكسه سوق العمل في البلاد.

وقال بوتين إن نمو الاقتصاد الروسي يتعزز على الرغم من التحديات غير المسبوقة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة جيدة بنسبة 3.6% العام الماضي. 

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ويسجل معدل البطالة بشكل شبه شهري مستويات قياسية متدنية، ففي فبراير الماضي بلغ 2.8% في أدنى مستوى بتاريخ روسيا.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن توقعت "انهياره" بسبب العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب، ومحاولاته محاصرة الصادرات الروسية والقطاع المالي الروسي.

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج الإجمالي الروسي هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.

المصدر: RT

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