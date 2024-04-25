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سناتور روسي: القوى الاقتصادية الجديدة ستغير الوضع الجيوسياسي في العالم

مال وأعمال

سناتور روسي: القوى الاقتصادية الجديدة ستغير الوضع الجيوسياسي في العالم
Globallookpress Stefan Sauerdpa
صورة أرشيفية
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أكد رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي لشؤون الإعلام أليكسي بوشكوف أن ظهور مراكز جديدة للقوة الاقتصادية سيغير الوضع الجيوسياسي في العالم.

وقال خلال اجتماع بالمجلس: "مع ظهور مراكز جديدة للقوة الاقتصادية، تتزايد رغبة الدول في الاستقلال وإعلان السيادة في الشؤون الدولية، ما يدفع نحو إعادة ترتيب الوضع الجيوسياسي العالمي".

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وأضاف أن العالم يتحول إلى "مدينة ضخمة"، وهو أمر يعترف به الخصوم، رغم محاولاتهم منع ذلك أو على الأقل عرقلته".

وأشار إلى أن أكبر 10 اقتصادات في العالم تضم اليوم خمس دول فقط تنتمي إلى "العالم الغربي"، وإلى جانب روسيا، تضم هذه القائمة البرازيل والهند والصين وإندونيسيا.

ولفت إلى أن بريطانيا وفرنسا على وشك الخروج من المراكز العشرة الأولى، حيث تحتلان المركزين التاسع والعاشر، وتابع: "أعتقد أنه في العامين أو الثلاثة المقبلة سيتفوق على بريطانيا وفرنسا ممثلون من الجزء النامي من الكوكب".

وخلص إلى أن الدول التي تحتل الآن مواقع جديدة على الخريطة الاقتصادية العالمية، لديها توجه سياسي واضح لتأكيد سيادتها.

المصدر: نوفوستي

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