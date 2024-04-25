"روساتوم" تسجل إيرادات قياسية في 2023

سجلت عملاق الطاقة النووية الروسية "روساتوم" إيرادادت قياسية العام الماضي 2023 بلغت 2.64 تريليون روبل، بواقع نحو 28.6 مليار دولار.

وجاء ذلك بحسب ما كشفه المدير العام للشركة الروسية أليكسي ليخاتشيف خلال اجتماع عمل جرى اليوم الخميس مع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين.

وقال ليخاتشيف، في الاجتماع، إن "شركة "روساتوم" سجلت نتائج قياسية في مختلف المجالات، إذ تجاوز إجمالي الإيرادات باستثناء طلبات وزارة الدفاع مستوى 2.64 تريليون روبل، وبلغ متوسط نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث الماضية قرابة 34% في السنة".

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كذلك أشار ليخاتشيف إلى أن شركة "روساتوم" سجلت إيرادات قياسية فيما يتعلق بأنشطتها الخارجية، وشدد على أن نمو الإيرادات السنوية في المجالات الجديدة مثل السيادة التكنولوجية تجاوز 80%.

وتعد "روساتوم" من كبرى الشركات الرائدة في العالم في مجال الطاقة النووية، ونفذت وتنفذ الشركة الروسية العديد من مشاريع بناء محطات طاقة نووية في دول العالم، أبرزها محطة "الضبعة" في مصر ومحطة "أكويو" في تركيا.

(الدولار = 92.30 روبل بتاريخ 25 أبريل الجاري)

المصدر: نوفوستي