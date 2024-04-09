أول محطة نووية للطاقة في تركيا تشهد لحظة تاريخية

أعلنت شركة "روساتوم"، اليوم الثلاثاء، أن أعمال التشغيل قد بدأت في وحدة الطاقة الأولى في محطة "أكويو" الكهروذرية، التي تشيدها في تركيا.

وقالت الشركة الروسية، في بيان، إن مشروع محطة "أكويو" شهد مرحلة رئيسية جديدة وهي بدء العمل في وحدة الطاقة الأولى في المحطة.

ويعد التشغيل التجريبي مرحلة نهائية من بناء وحدة الطاقة في المحطات الكهروذرية، ويشمل مجموعة من الخطوات كالإعداد والمراقبة والاختبار لضمان التشغيل الموثوق والآمن للمحطة.

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ومن المخطط تشغيل وحدة الطاقة الأول في المحطة، التي تعد الأولى في تركيا، هذا العام (2024).

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أفادت "روساتوم" بأنها حصلت على التراخيص اللازمة من السلطات التركية لتشغيل المفاعل الأول في محطة "أكويو".

ويتم بناء المحطة على أساس اتفاقية حكومية أبرمت بين روسيا وتركيا في 12 مايو 2010. وتبلغ كلفة المشروع 20 مليار دولار ويتضمن بناء 4 مفاعلات باستطاعة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط.

وفي 27 أبريل من العام 2023، سلمت شركة "روساتوم" اليورانيوم المخصب لمحطة "أكويو"، وبذلك أصبحت المحطة نووية.

المصدر: نوفوستي