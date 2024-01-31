شاهد.. عملية نادرة لنقل شحنة لمحطة أكويو التركية عبر نهر نيفا المتجمد في بطرسبورغ

نفذت شركة "روساتوم" الروسية عملية نادرة لنقل بارجة غير ذاتية الدفع تحمل شحنة لمحطة "أكويو" للطاقة النووية التركية عبر نهر نيفا المتجمد إلى ميناء سانت بطرسبورغ.

وكانت البارجة تحمل المسخنين الفاصلين الفائقين للمفاعل الأول في محطة "أكويو" الكهرذرية قد عبرت نهر نيفا ليلة الأحد إلى الاثنين الماضية برفقة ثلاث كاسحات جليد واثنين من زوارق قطر. ويبلغ الوزن الإجمالي للمعدات المنقولة 640 طنا وطول كل جهاز 22.3 مترا، وقطره الخارجي 4.5 مترا.

ولم يتم تنفيذ عملية نقل بهذا الحجم على نهر متجمد في الشتاء من قبل، حيث اضطرت السلطات المحلية إلى رفع الجسور في سانت بطرسبرغ وهو أمر نادر للمدينة في فصل الشتاء.

ورافقت خدمات الاستجابة الخاصة المركبات المائية على طول الطريق بأكمله.

وبعد تسليمهما إلى ميناء سانت بطرسبورغ، سيتم إعادة تحميل المسخنين الفاصلين الفائقين على سفينة، وإرسالهما إلى تركيا ضمن مجموعة السفن.

المصدر: روساتوم