السعودية والجيش المصري يتعاونان لإطلاق سيارات متطورة

أعلنت شركة وجا "Waja" السعودية، عن توقيع اتفاقية تعاون إطارية مع "الهيئة العربية للتصنيع" التابعة للجيش المصري لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.

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وقالت الشركة المدرجة في البورصة السعودية عبر موقعها الرسمي، إنها نجحت في إبرام اتفاقية مع الهيئة العربية للتصنيع لإنشاء شركة يكون مقرها مصر، للاستثمار في مجال صناعة السيارات الكهربائية.

يأتي توقيع الاتفاقية لتعزيز أوجه الشراكة مع الدول العربية الشقيقة، وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة العربية للتصنيع لجذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية المستدامة للدولة، طبقا لرؤية مصر 2030.

وأعرب مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع مجموعة وجا السعودية، وقال إن مجالات التعاون تتضمن تأسيس شركة لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية، لتلبية مطالب السوق المحلي والتصدير للدول العربية والإفريقية.

وأوضح عبد اللطيف أن الإنتاج سيتم علي مرحلتين، الأولي داخل أحد مصانع الهيئة لتصنيع طرازات سيارات كهربائية تناسب السوق المصري، وتصديرها للخارج بالتعاون مع شركات عالمية والاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالعربية للتصنيع.

وتتمركز المرحلة الثانية في إنشاء مصنع الشركة الجديدة وتركيب خطوط الإنتاج والاختبار.

من جانبه أعرب إبراهيم عبد الله عبد السلام، رئيس مجلس إدارة مجموعة وجا السعودية، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، التي تحظي بدور تاريخي في كافة مجالات الصناعة منذ تأسيسها، مشيدًا بالتزام الهيئة بمعايير الجودة العالمية من خلال خبراتها المتميزة في تنفيذ المشروعات الصناعية والاقتصادية.

المصدر: مصراوي