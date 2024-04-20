 
مباشر

ارتفاع واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 13% في الربع الأول من العام

مال وأعمال

ارتفاع واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 13% في الربع الأول من العام
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xe4o

ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي في الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري لتبلغ 28.528 مليون طن، وهو ما يزيد بنسبة 12.85% عن نفس الفترة من العام الماضي.

إقرأ المزيد
صندوق النقد الدولي: النفط الروسي يُباع في السوق العالمية فوق السقف الذي حدده الغرب
صندوق النقد الدولي: النفط الروسي يُباع في السوق العالمية فوق السقف الذي حدده الغرب

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، زودت روسيا بما قيمته 13.858 مليار دولار من النفط إلى الصين، ومن حيث القيمة، زادت الإمدادات بنسبة 17.9% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. ويشكل النفط 43% من إجمالي قيمة الصادرات من روسيا إلى الصين.

وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث تصدير النفط إلى الصين بـ 19.8 مليون طن بقيمة تبلغ 12.1 مليار دولار، يليها العراق بـ 15.6 مليون طن وقيمة تبلغ 9 مليارات دولار.

وفي شهر مارس، اشترت الصين 10.8 مليون طن من النفط الروسي، وهو ما يزيد بنسبة 18.8% عن شهر فبراير.

يذكر أن روسيا قامت بتوريد 107 ملايين طن من النفط إلى الصين في عام 2023، بزيادة 24% عن عام 2022.

 

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا