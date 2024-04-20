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ماسك يؤجل زيارته المقررة إلى الهند

مال وأعمال

ماسك يؤجل زيارته المقررة إلى الهند
AFP
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أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر، بأن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قام بتأجيل رحلته إلى الهند التي كانت مقررة في الفترة من 21 إلى 22 أبريل.

في 12 أبريل، أكد ماسك على موقع X (تويتر سابقا)، أنه سيسافر إلى الهند للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

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وبحسب صحيفة "إيكونوميك تايمز"، كان ماسك يعتزم خلال الاجتماع مع رئيس الحكومة الهندية، مناقشة تسريع إطلاق خدمات نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية العالمية "ستارلينك" في الهند، وتوظيف استثمارات في الهند بقيمة تبلغ حوالي ملياري دولار، وبناء مصنع للإنتاج المشترك للسيارات الكهربائية في الهند.

في عام 2023، أرسل ماسك مقترحات استثمارية إلى الحكومة الهندية، تضمنت نشر إنتاج سيارات تسلا في الهند، وهو ما تم التفاوض عليه مع وزارة التجارة والصناعة في هذه الدولة.

وينص اقتراح ماسك على بناء مؤسسة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية سنويا، وتوطين الإنتاج في الهند وتصدير المنتجات إلى دول ثالثة. سيكون الحد الأدنى لتكلفة النماذج المنتجة حوالي 25 ألف دولار كما أعربت شركة تسلا لصناعة السيارات عن نيتها إنتاج البطاريات في الهند لخفض التكاليف.

المصدر: تاس

 

 

 

 

 

 

 

 

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