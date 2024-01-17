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انهيار نظام شحن تسلا في مدينة أمريكية كبرى

مال وأعمال

انهيار نظام شحن تسلا في مدينة أمريكية كبرى
Gettyimages.ru © Artur Widak / NurPhoto
تسلا
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تسبب الطقس الشتوي القارس في شيكاغو الأمريكية بحدوث أعطال كبيرة في محطات شحن تسلا في جميع أنحاء المدينة، ما ترك السائقين عالقين غير قادرين على تشغيل سياراتهم الكهربائية.

وشوهد أصحاب سيارات تسلا ينتظرون في طوابير طويلة في منطقة شيكاغو مع انخفاض درجات الحرارة إلى نحو 0 درجة فهرنهايت (-17 درجة مئوية) في الأيام الأخيرة، حتى أن البعض تركوا سياراتهم بعد أن اكتشفوا أنهم لن يتمكنوا من الشحن.

وبينما يستغرق شحن معظم موديلات تسلا حوالي 45 دقيقة، قال السائق براندون ويلبورن إنه انتظر أكثر من خمس ساعات دون أن يحالفه الحظ.

ووصف أحد أصحاب سيارة تسلا، الذي اضطر للتخلي عن سيارته والحصول على توصيلة من أحد الأصدقاء، الوضع بأنه "جنوني" و"كارثة".

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وقال رجل آخر: "لدينا مجموعة من الروبوتات الميتة هنا".

ويمكن أن يكون للطقس البارد تأثير كبير على السيارات الكهربائية، ما يتسبب في انخفاض كبير في نطاق القيادة للعديد من الطرازات، من بين أعطال أخرى. ووجدت مراجعة لـ 18 سيارة كهربائية مشهورة أجرتها شركة تحليلات السيارات الكهربائية Recurrent، أن ظروف التجمد أدت إلى انخفاض نطاق القيادة بنسبة 70٪ في المتوسط، مع كون طراز Model S من بين المركبات الأسوأ أداء.

وقال التحليل: "تحدث التفاعلات الكيميائية والفيزيائية في البطارية بشكل أبطأ في درجات الحرارة الباردة. وهذا يقلل من الطاقة المتاحة للمركبات الكهربائية".

وعلى الرغم من أن شركة تسلا لم تعالج بعد أحدث سلسلة من الأعطال الفنية في شيكاغو وخارجها، فإن دليل "أفضل ممارسات الطقس البارد" الخاص بالشركة يوصي السائقين بتسخين سياراتهم مسبقا لضمان وصول البطاريات إلى درجة الحرارة "المثلى" للشحن.

المصدر: RT

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