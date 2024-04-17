مركز تنمية: الصين ودول عربية ستتصدر قائمة الدول المصدرة للسياح لروسيا في 2024

توقعت شركات سياحية زيادة تدفق السياح إلى روسيا هذا العام، على أن تكون الصين ودول خليجية في قائمة الدول المصدرة للسياح للسوق الروسية.

وقالت مديرة مركز تنمية السياحة الدولية التابع لمركز التنمية الاجتماعية، يوليا ماكسوتوفا، في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء: "نراقب ديناميكيات إيجابية في تطوير السياحة، وفي الربع الأول من العام 2024، تجاوز عدد الأجانب الذين زاروا روسيا 2.03 مليون شخص، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم المسجل في الفترة نفسها من العام 2023".

إقرأ المزيد

وتوقع مركز الدراسات أن تتصدر الصين الدول المصدرة للسياحة لروسيا هذا العام، كما أن فيتنام والهند وإندونيسيا والإمارات وقطر وإيران ستكون أيضا من الدول الرائدة في تصدير السياحة إلى البلاد.

ويرى خبراء أن التأشيرة الإلكترونية ساهمت في زيادة إقبال السياح على روسيا، وسط توقعات في ارتفاع تدفقهم هذا العام.

وانطلاقا من أغسطس 2023 أطلقت روسيا التأشيرة الإلكترونية، وأصبح بإمكان رعايا 55 دولة، ومن ضمنها دول عربية، للتقدم للحصول على التأشيرة.

المصدر: RT + نوفوستي