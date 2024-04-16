رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يؤكد الفشل في تقليل التضخم بشكل يؤخر خفض نسبة الفائدة العام الحالي

حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الثلاثاء من أن استمرار التضخم من المرجح أن يؤخر أي خفض في نسبة الفائدة الفيدرالية حتى وقت لاحق من هذا العام.

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وأضاف خلال حلقة نقاشية في مركز ويلسون إن أحدث التقارير عن التضخم يشير إلى أن من المرجح أن يستغرق الأمر وقتا أطول من المتوقع للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

وتابع: "إذا استمر التضخم مرتفعاً، أمكننا الحفاظ على المستوى الحالي من القيود طالما لزم الأمر".

وتشير تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه بدون مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم، من المرجح أن يقوم البنك المركزي بإجراء تخفيضات أقل بمقدار ثلاثة أرباع نقطة وهو ما توقعه مسؤولوه خلال اجتماعهم الأخير في مارس.

وجاءت تعليقات باول في أعقاب خطاب ألقاه في وقت سابق الثلاثاء نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، والذي بدا أيضا أنه يثير احتمال ألا ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات هذا العام في سعر الفائدة القياسي، والذي يقف عند أعلى مستوى له منذ عدة عقود بعد 11 زيادة في أسعار الفائدة بدأت قبل عامين.

المصدر: أ ب