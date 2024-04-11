بايدن: تقرير التضخم قد يؤخر الخفض المتوقع لسعر الفائدة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تقرير شهر مارس حول التضخم الذي أظهر أعلى ارتفاع في 11 شهرا، قد يؤخر خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، شدد بايدن على أنه متمسك بتوقعاته بشأن تخفيض سعر الفائدة قبل نهاية العام، و"لكن قد يكون هناك تأخير لمدة شهر أو نحو ذلك، لست متأكدا من ذلك".

وأضاف: "لا نعرف ما الذي سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي على وجه اليقين"، مشيرا إلى "أننا نجحنا في خفض التضخم بشكل كبير من 9% إلى ما يقرب من 3%".

وأكد "أننا في وضع أفضل مما كنا عليه عندما تولينا منصبنا، حيث كان التضخم يرتفع بشكل كبير"، مشددا على أن لديه خطة للتعامل مع التضخم وهاجم الجمهوريين بسبب وجود خطة يقول إنها ستخفض الضرائب على الأثرياء وتزيد الضرائب على الأمريكيين الآخرين.

وقال: "أعتقد أنه ليس لديهم خطة، بينما خطتنا لا تزال مستدامة".

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس شعبي للتضخم، بنسبة 0.4 في المائة الشهر الماضي و3.5 في المائة سنويا، وفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم أمس الأربعاء.

ويتماشى هذا الارتفاع مع توقعات الاقتصاديين ويأتي بعد تقارير فبراير ويناير التي أظهرت تضخما أكثر من المتوقع، مع ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 3.2% و3.1% على التوالي.

المصدر: The Hill