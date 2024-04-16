الجزائر تبرم صفقة طاقة مع السويد

أعلنت شركة "سوناطراك" الجزائرية اليوم توقيع بروتوكول اتفاق مع شركة سويدية لاستكشاف موارد الطاقة وتطوير مشاريع في هذا المجال بالجزائر.

وأفاد بيان نشرته الشركة الجزائرية بأنها وقعت البروتوكول مع شركة "تيثيس أويل إيه بي" للتعبير عن إرادة الطرفين في تجسيد شراكة في مجال استكشاف وتطوير واستغلال المحروقات في مناطق "الحجيرة ll" (محافظة ورقلة جنوب الجزائر) و"الهياد ll".

ويهدف بروتوكول الاتفاق إلى تحديد إطار التعاون بين الأطراف تمهيدا لإبرام عقود للمحروقات في المناطق المحددة ذات الاهتمام، وذلك بموجب القانون رقم 19-13 الذي ينظم نشاطات المحروقات.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لشركة "سوناطراك" في العاصمة الجزائر بحضور المدير العام لمجمع "سوناطراك" رشيد حشيشي والمدير العام للشركة السويدية ماغنوس نوردين إلى جانب رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط'' مراد بلجهام.

المصدر: RT