مصر.. زيادة كبيرة في عدد السكان خلال شهر

سجّل عدد سكان مصر 106 ملايين و221 ألفا و251 نسمة، حسب الساعة السكانية على مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

إقرأ المزيد

وأكدت الساعة السكانية أن عدد السكان زاد حوالي 105 آلاف نسمة خلال شهر فقط، حيث بلغ عدد سكان محافظة القاهرة بلغ حوالي 10 ملايين و321 ألفا و912 نسمة، بينما بلغ عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و607 آلاف و244 نسمة والتي احتلت المركز الثاني في قائمة الأعلى سكانا.

ثم تلتها محافظة الشرقية، وبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين و989 ألفا و218 نسمة.

ورصدت الساعة السكانية عدد سكان المحافظات اليوم الخميس 11 أبريل، إذ حلت محافظة الدقهلية في المركز الرابع، وبلغ عدد سكانها 7 ملايين و107 ألفا و995 نسمة، ثم محافظة البحيرة في المركز الخامس وعدد سكانها 6 ملايين و957 ألفا و512 نسمة، ثم محافظة المنيا في المركز السادس وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و414 ألفا و819 نسمة، ثم محافظة القليوبية في المركز السابع، وبلغ عدد سكانها 6 ملايين و192 ألف نسمة.

المصدر : الوطن