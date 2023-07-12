مصر تكشف عن ترتيبيها من حيث عدد السكان عربيا وإفريقيا وعالميا؟

كشف عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان وتنمية الأسرة المصري ترتيب بلاده من حيث عدد السكان بين دول العالم.

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وقال حسن، خلال تصريحات تليفزيونية، إن عدد سكان مصر تجاوز الـ 105 ملايين نسمة داخل جمهورية مصر العربية، إذ تعد الأولى عربيًا، والثالثة إفريقيًا، والـ 14 عالميًا من حيث عدد السكان.

وأضاف أن مصر شهدت تحسنًا ملحوظًا في ملف الزيادة السكانية في السنوات الأخيرة، متابعا: عام 2014 وُلد 2 مليون و700 ألف مولود، وفي أواخر 2022 وُلد 2 مليون و183 ألف مولود، بانخفاض أكثر من نصف مليون عما كانت مصر عليه في 2014.

وأشار إلى أن نتائج المسح الصحي الأخير لمصر أكدت أن هناك تحسنًا كبيرًا في ملف الزيادة السكانية في مصر، إذ أن معدل استخدام وسائل منع الحمل زاد بشكل واضح، لافتا إلى أن الزيادة السكانية هي قضية وعي وحرب تغيير مفاهيم لدى المواطن المصري نفسه.

ولفت مستشار وزير الصحة، إلى أن الإعلام واحد من الأسلحة المهمة التي يجب استغلالها في حرب الوعي لدى المواطن، إذ أن الكثير من المواطنين خاصة في الريف لديها موروثات بشأن كثرة الإنجاب.

المصدر: المصري اليوم