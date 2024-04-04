تسارع نمو الاقتصاد الروسي

جاء في تقرير وزارة التنمية الاقتصادية تحت عنوان "حول الوضع الحالي في الاقتصاد"، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا تسارع في فبراير ووصل إلى 7.7% على أساس سنوي.

وقالت الوثيقة: "وفقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي في فبراير 2024 مستوى العام الماضي بنسبة 7.7% على أساس سنوي بعد 4.6% على أساس سنوي في يناير".

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وأشارت الوزارة كذلك إلى أنه على أساس شهري، نما الناتج المحلي الإجمالي في فبراير بنسبة 0.2٪، باستثناء العوامل الموسمية. وبالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، ارتفع الرقم بنسبة 4.7%.

والناتج المحلي الإجمالي، هو القيمة النقدية الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها ويبيعها بلد ما خلال فترة زمنية محددة.

وتفترض توقعات وزارة التنمية الاقتصادية للفترة 2024-2025 نموا اقتصاديا في روسيا، بنسبة 2.3%، في عام 2026 - بنسبة 2.2%.

وتقوم هذه الوزارة عادة، بمراجعة التوقعات الاجتماعية والاقتصادية للعام الحالي والسنوات الثلاث المقبلة في فصل الربيع. وفي عام 2023، نما الاقتصاد بنسبة 3.6%.

في نهاية العام الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع موسع للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، إن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سيسجل نموا بنهاية العام بنسبة 3.5%.

المصدر: نوفوستي