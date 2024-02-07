هيئة الإحصاء الروسية: نمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6% في 2023

أعلنت هيئة الإحصاء الفدرالية الروسية أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا بلغت 3.6% في عام 2023.

وحسب التقديرات الأولية لهيئة الإحصاء، التي تم نشرها يوم الأربعاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي الروسي ازداد بنسبة 5.1% في الربع الأخير من عام 2023، وبنسبة 4.6% في شهر ديسمبر.

وبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الروسي في العام الماضي 171.041 تريليون روبل حسب الأسعار الحالية (1.9 تريليون دولار).

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بنسبة 1.2%.

وأشارت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى أن نمو الاقتصاد الروسي في عام 2023 أظهر أعلى مؤشرات له خلال العقد الأخير، باستثناء فترة التعافي الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا.

وتتوقع الوزارة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي هذا العام بنسبة 2.3%، بينما يتوقع البنك المركزي الروسي نموا بنسبة ما بين 0.5 و1.5%.

المصدر: تاس