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مولدوفا: توريدات الغاز من الولايات المتحدة أغلى من الغاز الروسي

مال وأعمال

مولدوفا: توريدات الغاز من الولايات المتحدة أغلى من الغاز الروسي
Legion-Media Zoonar
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صرح وزير الطاقة المولدوفي فيكتور بارليكوف بأن شراء الغاز المسال من الولايات المتحدة أغلى ثمنا من الغاز الروسي الذي قررت مولدوفا التخلي عنه.

وأشار الوزير في حديث للتلفزيون المحلي إلى أن "السعر الآن أعلى من أسعار "غازبروم"، ولكن ليس بوسعي أن أكشف عن الأرقام حسب شروط العقد".

وأعاد إلى الأذهان أن "غازبروم" كانت تورد الغاز إلى مولدوفا بسعر نحو 327 دولارا مقابل ألف متر مكعب في أبريل.

وأضاف أن مشتريات الغاز من الولايات المتحدة "تجريبية"، وأن مسألة السعر لم تكن الأكثر أهمية.

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وذكر الوزير المولدوفي أن البلاد استوردت هذا الأسبوع عبر ميناء أليكساندروبولي اليوناني ما يعادل 2.6 مليون متر مكعب من الغاز.

يذكر أن شركة "غازبروم" الروسية التي كانت المورد الوحيد للغاز إلى مولدوفا، قلصت توريداتها إلى هذا البلد بنسبة 30% في عام 2022. وفسرت "غازبروم" ذلك بوجود مشاكل فنية متعلقة بالقدرات المحدودة لنقل الغاز عبر أوكرانيا بعد انطلاق العملية العسكرية الروسية.

المصدر: تاس

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