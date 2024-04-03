ميشوستين يحدد الآليات التي ستمكن روسيا من دخول أقوى 4 اقتصادات في العالم

حدد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستن، 5 آليات لتمكين روسيا من دخول صفوف أكبر أربعة اقتصادات في العالم، من بينها زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

وقال ميشوستين اليوم الأربعاء في كلمة أمام مجلس الدوما الروسي قدم فيها تقريره عن أداء الحكومة لعام 2023: "المهمة الرئيسية التي حددها الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين ) بحلول عام 2030 هي أننا يجب أن نصبح أحد أكبر أربعة اقتصادات في العالم.. نحن الآن في المرتبة الخامسة، بالطبع هذه المهمة ليست سهلة، ولتحقيقها يجب علينا استخدام خمس آليات".

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وأشار ميشوستين إلى أن هذه الآليات تشمل زيادة الإنتاجية، وزيادة الصادرات من المواد غير الخام (المصنعة)، وضمان الاستثمار في جميع المشاريع القطاعية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، واستمرار نظام استبدال الواردات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وضع، هدفا أمام الحكومة للارتقاء بالاقتصاد الروسي من المرتبة الخامسة إلى الرابعة في قائمة أكبر اقتصادات العالم حسب تعادل القوة الشرائية.

وكلف الرئيس بوتين حكومة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بإعداد جملة من الإجراءات والتدابير لتحقيق الهدف الاقتصادي، ويتوجب على الحكومة تقديم تقرير حول ذلك بحلول 31 مارس 2025.

وتستحوذ روسيا على المركز الخامس عالميا في لائحة أكبر اقتصادات العالم حسب تعادل القوة الشرائية، ولا يفصلها الكثير عن اليابان، صاحبة المركز الرابع، وبحسب مسؤولين روس فإن الاقتصاد الروسي يملك المقومات اللازمة للتفوق على منافسه الياباني.

المصدر: "نوفوستي"+RT