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مصر.. الفنان محمد هنيدي يتعرض لأزمة في القلب

مجتمع

مصر.. الفنان محمد هنيدي يتعرض لأزمة في القلب
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كشف الفنان المصري محمد هنيدي تفاصيل حالته الصحية بعدما قام طبيبه المعالج بنشر صورة مؤكدا أنه عانى من شرايين القلب.

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وقال هنيدي في مقطع فيديو إنه قام بعمل قسطرة بالفعل، لكن الأمر كان في بداية شهر رمضان وليس اليوم، وأنه حاليًا بصحة جيدة ومتواجد بمنزله.

وقال: "حبيت اطمنكم أنا في بيتي وزي الفل، والصورة كانت أول رمضان، عملت قسطرة بسيطة وكله زي الفل".

وكان الدكتور علاء ياسر استشاري أمراض القلب والقسطرة والأوعية الدموية، نشر صورة تجمعه بمحمد هنيدي، داخل إحدى المستشفيات، قائلا: "في ليلة من رمضان، اطمنا على الشرايين التاجية للفنان محمد هنيدي، اللي أسعد الناس بتلقائيته وعفويته وعدم خدش حياء المصريين".

وأضاف: "اطمنا على الشرايين التاجية والدعامات، اللي كنا صلحناها قبل كده في ليلة من ليالي رمضان برضه من كام سنة".

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