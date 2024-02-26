جدل كبير في مصر بسبب "الفنان السعودي محمد هنيدي"

أثارت لقطة للفنان المصري محمد هنيدي، المجنس مؤخرا بالجنسية السعودية ضجة كبيرة بوسائل التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية.

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وانتشرت "لقطة شاشة" له على السوشيال ميديا كتب عليها "الفنان السعودي محمد هنيدي" أثناء ظهوره في أحد البرامج السعودية، بعد عرض مسرحية في موسم الرياض تحت عنوان "رمضان سكول ميوزيكال".

واعتبر الجمهور المصري، أن محمد هنيدي خسر خسارة كبيرة، وذلك بعد هذا الموقف الذي عرضه للانتقادات، حيث أكد البعض أن نجوميته قد تتراجع خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.

كما وجه المنتج الفني، محمد العدل، رسالة قوية للفنان محمد هنيدي، مدافعا عنه بعد الهجوم الشديد الذي واجهه محمد هنيدي من قبل بعض المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كتب عليها الفنان السعودي محمد هنيدي بعد مشاركته في أحد البرامج السعودية، الأمر الذي أثار غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذي اعتبره النشطاء تخليه عن جنسيته المصرية.

وتصدر محمد هنيدي تريند مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع محمد العدل لتوجيه رسالة لوم وعتاب له قائلًا: "بلاش نضحى بناسنا بالسرعة دى يا هنيدى"، مؤكدًا أن الهجوم الشديد عليه من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، هو دليل حب الناس له.

وقال الدكتور محمد العدل مدافعا عن محمد هنيدي: "صباح الخير هنيدى مازال مصري من إمبابة ومش هو اللى كتب الجملة اللى تحت.. واكيد لم يستشر".

كما وجه محمد العدل رسالة لمحمد هنيدي معاتبا "بلاش نضحى بناسنا بالسرعة دى يا هنيدى الهجوم عليك علامة من علامات حب الناس لك".

وفي شهر يناير الماضي، أثار الفنان محمد هندي جدلا كبيرا عقب الأعلان عن حصوله على الجنسية السعودية الأمر الذي جعله في مرمى الانتقادات وذلك بعدما أكد وقتها أنه أكبر تكريم في مسيرته الفنية.

وقال محمد هنيدي وقتها:" حمد لله ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية، ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين".

المصدر : فيتو