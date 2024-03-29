"النقد الدولي" يكمل مراجعتي قرض مصر ويوافق على زيادته إلى 8 مليارات دولار

أكمل صندوق النقد الدولي يوم الجمعة، المراجعة الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار.

ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، حصلت عليه في نهاية 2022.

وسيسمح الاتفاق الجديد لمصر، بسحب ما يعادل حوالي 820 مليون دولار أمريكي.

وكانت مصر قد أبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاقا للحصول على تسهيل ممدد بمقدار 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا في ديسمبر كانون الأول 2022.

المصدر: RT