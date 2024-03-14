رئيس الوزراء المصري: مؤشرات إيجابية لحجم تدفقات الدولار وانخفاض الطلب عليه

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، إن ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا، ساهم في تسجيل مؤشرات إيجابية لحجم تدفقات العملة.

ولفت رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال اجتماع لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، إلى أن من نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخرا تسجيلَ مؤشرات إيجابية بشأن حجم تدفقات الدولار حاليا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة.

وأوضح أن الطلب على الدولار، وفقا لبيانات البنك المركزى، بدأ في الانخفاض.

وي قت لاحق صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.

المصدر: RT