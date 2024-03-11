مصر.. تطورات أسعار الدولار في أول أيام رمضان

تراجع سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق الأول من شهر رمضان في البنوك المصرية.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار الأمريكي للشراء 49.10 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 49.20 جنيه

بنك مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 49.20 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 49.10 جنيه

بنك القاهرة

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 49.45 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 49.55 جنيه

البنك التجاري الدولي - مصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء،49.15 جنيه

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 49.25 جنيه

البنك المركزي المصري

سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 49.08 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي اليوم للبيع 49.22 جنيه.

وكان قد سجل الدولار في البنك الأهلي منذ يومين تقريبا 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، كما سجل نفس السعر في بنك مصر.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي صباح الأربعاء الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

المصدر: أخبار اليوم