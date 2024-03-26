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استقرار أسعار النفط

مال وأعمال

استقرار أسعار النفط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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استقرت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم، التي أثارت مخاوف حول إمدادات الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.04% إلى 81.91 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.07% إلى 86.69 دولار للبرميل.

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ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

ويوم أمس صعدت أسعار النفط بنحو 1.5% وأغلقت عقود الخام الأمريكي عند 81.95 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود خام "برنت" عند 86.75 دولار للبرميل.

المصدر: RT  + بلومبرغ

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