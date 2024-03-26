استقرار أسعار النفط

استقرت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة في ظل التوترات الجيوسياسية في العالم، التي أثارت مخاوف حول إمدادات الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 07:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.04% إلى 81.91 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.07% إلى 86.69 دولار للبرميل.

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ويوم أمس صعدت أسعار النفط بنحو 1.5% وأغلقت عقود الخام الأمريكي عند 81.95 دولار للبرميل، فيما أنهت عقود خام "برنت" عند 86.75 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ