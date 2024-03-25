 
مباشر

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x82s

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الخام العالمية جراء تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط. 

وبحلول الساعة 09:03 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.51% إلى 81.04 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44% إلى 85.81 دولار للبرميل.

إقرأ المزيد
مركز تنسيق التجارة البحرية البريطاني يؤكد تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة اليمن
مركز تنسيق التجارة البحرية البريطاني يؤكد تعرض إحدى السفن لهجوم قبالة اليمن

ويوم الجمعة الماضي تراجعت أسعار الذهب الأسود في الأسواق بفعل ارتفاع الدولار، وسجل الخام الأمريكي تراجعا بنسبة 0.55% وأغلق عند 80.63 دولار للبرميل، فيما انخفض خام "برنت" بنسبة 0.4% إلى 85.43 دولار للبرميل. 

المصدر: RT + بلومبرغ

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. تطورات الهجوم الإرهابي على مركز كروكوس التجاري بضواحي موسكو ومصير الجناة والضحايا