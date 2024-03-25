ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مخاوف من تراجع إمدادات الخام العالمية جراء تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:03 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.51% إلى 81.04 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44% إلى 85.81 دولار للبرميل.

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ويوم الجمعة الماضي تراجعت أسعار الذهب الأسود في الأسواق بفعل ارتفاع الدولار، وسجل الخام الأمريكي تراجعا بنسبة 0.55% وأغلق عند 80.63 دولار للبرميل، فيما انخفض خام "برنت" بنسبة 0.4% إلى 85.43 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ