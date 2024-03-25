تطورات أسعار الذهب والدولار في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر داخل محلات الصاغة والأسواق المحلية الأخرى مع بداية تعاملات صباح اليوم الاثنين، بعد موجة من التقلبات.

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وإليكم أسعار الذهب عبر النقاط التالية:

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة لـ 3457 جنيه بدلا من 3462 جنيها بنهاية تعاملات أمس بتراجع 5 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

بينما سجل جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة نحو 3025 جنيها بدلا من 3030 جنيها، بتراجع 5 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة لـ 2592.75 جنيها بدلا من 2597 جنيها بتراجع 4.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 24200 جنيه بدلا من 24340 جنيها، بتراجع 140 جنيها.

سعر الذهب عالميا

بلغ سعر أونصة الذهب عالميا نحو 2166 دولارا.

أما الدولار فقد استقر سعر الصرف أمام الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في مصر، حسبما أعلنت شاشات أسعار العملات داخل البنوك، ذلك بعدما شهد سعر العملة الخضراء تراجعًا خلال تعاملات الأيام الماضية إلى أقل من 46.7 جنيه داخل عدد من البنوك.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 46.53 جنيه للشراء، ونحو 46.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 46.54 جنيه للشراء، ونحو 46.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي نحو 46.54 جنيه للشراء، ونحو 46.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك قناة السويس عند 46.5 جنيه للشراء، ونحو 46.6 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 46.51 جنيه للشراء، ونحو 46.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 46.54 جنيه للشراء، ونحو 46.64 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 46.54 جنيه للشراء، ونحو 46.64 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي نحو 46.62 جنيه للشراء، ونحو 46.72 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 46.54 جنيه للشراء، ونحو 46.64 جنيه للبيع.