الذهب يعاود الارتفاع بشكل كبير في مصر

عاودت أسعار الذهب في مصر الارتفاع مرة أخرى في محلات الصاغة والأسواق الشعبية، بعد موجة من التراجعات المتتالية في سعر هذا المعدن الأصفر.

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وقال أمير رزق، الخبير في مجال صناعة الذهب، وعضو رابطة الجواهرجية، إنه من المتوقع أن يحدث انفجار كبير لسعر الذهب في مصر خلال الخمسة أشهر المقبلة، وسيصعد إلى مستويات قياسية، ومن الوارد أن يصل إلى سعر الـ 4 آلاف جنيه من جديد في أواخر العام الجاري، بالتزامن مع توقعات ارتفاع سعر الشاشة العالمية للذهب.

وتوقع رزق أن يصل سعر الأونصة إلى مستوى يتراوح بين 2500 و3000 دولار، مع توجه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت سعر الفائدة أو تخفيضها خلال الاجتماع المقرر انعقاده اليوم وغدا الثلاثاء والأربعاء، وهو ما ينعكس على سعر الذهب المحلي، بجانب سعر الدولار في السوق السوداء.

وأوضح أمير رزق أن السعر المحلي للذهب يشهد حالة من التراجع خلال الفترة الحالية، وسط حالة الركود الذي يشهدها السوق في عملية البيع والشراء خلال شهر رمضان المبارك، قبل أن يعود إلى الارتفاع مجددا عند الإقبال على شرائه في الأعياد والمناسبات.

يأتي ذلك بالإضافة إلى أن الذهب المحلي يشهد طلبا ضعيفا مع بداية شهر رمضان قد يستمر حتى منتصف الشهر، وذلك قبل أن يعود الطلب الموسمي قبل فترة الأعياد إلى التزايد من جديد.

وأضاف عضو رابطة الجواهرجية أن البيع في هذا الوقت الراهن سيتسبب في خسارة مالية لصاحبه، ناصحا بعدم بيع المواطنين والمستثمرين الذهب حاليا إلا للضرورة القصوى.

وأشار الخبير في مجال صناعة الذهب، إلى أن الأسبوع الأخير من شهر رمضان سيشهد ارتفاع سعر الذهب مجددا، بالتزامن مع قرب عيد الفطر، حيث تكثر فيه الخطوبات والمناسبات والإقبال يكون متزايدا بشكل كبير على شراء الذهب، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر داخل السوق المحلية، ومن المتوقع وصول سعر الجرام من العيار 21 إلى مستوى 3500 جنيه.

ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لمنصة آي صاغة، المتخصصة في نشر أسعار الذهب عبر الإنترنت، وحسب آخر تحديث للذهب من الخبير في مجال صناعة الذهب، أمير رزق، عضو رابطة الجواهرجية، جاءت أسعار الذهب في مصر على النحو التالي:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة المصرية نحو 3050 جنيها، وهو من أشهر الأعيرة المستخدمة في الشارع المصري، ومن جانب المواطنين وفي المناسبات والخطوبات، نظرا لكون أسعاره مناسبه إلى حد كبير لـ غالبية المواطنين.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة نحو 3485.75 جنيه، في حين بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 2614.25 جنيه، وجاء سعر جنيه الذهب اليوم 24400 جنيها، ووصل سعر أونصة الذهب عالميا نحو 2155 دولارا.

المصدر: القاهرة 24