مصر.. الذهب يتعرض لخسائر كبيرة خلال أسبوع بعد تعويم الجنيه

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاضا قويا خلال الأسبوع الماضي على خلفية تراجع تدريجي في سعر صرف الدولار بالبنوك الرسمية، إلى جانب اختفاء السوق الموازية بشكل كبير.

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وانخفض سعر الذهب في مصر، الأسبوع الماضي بنحو 320 جنيها بنسبة انخفاض وصلت إلى 9.8%، حيث أغلق الذهب تداولات الأسبوع عند مستوى 2950 جنيهًا للجرام، مقارنة ببداية تداولات الأسبوع المنتهي عندلمستوى 3270 جنيهًا للجرام.

وشهد الذهب اليوم استقرارا في الأسعار بعد انخفاض سعر الصرف وتراجع سعر الدولار بالبنوك في ظل اختفاء للسوق الموازية، وهو الأمر الذي وفر هدوءًا كبيرًا في تعاملات الذهب رغم استمرار التحوط في التسعير ولكن بفارق ضعيف.

بالإضافة إلى هذا، يشهد الذهب المحلي طلبا ضعيفا مع بداية شهر رمضان قد يستمر حتى منتصف الشهر، وذلك قبل أن يعود الطلب الموسمي قبل فترة الأعياد إلى التزايد من جديد.

شهدت الأسواق المحلية عودة تدريجية للثقة فيما يتعلق بالسيولة الدولارية، وذلك بعد صفقة الاستثمار في رأس الحكمة، وحصول مصر على شريحة أولى من صندوق النقد الدولي بمقدار 1.5 مليار دولار، إلى جانب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تمويل بمقدار 8 مليارات دولار.

وقد انعكس هذا على البنوك التي قام عدد منها برفع حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية، إلى جانب الافراج عن البضائع المتراكمة في الجمارك خلال الأيام الماضية بقيمة 3 مليار دولار، مع وضع خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

وفيما يلي أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر:

سجل سعر الذهب عيار 24، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، نحو 3360 جنيهًا.

استقر سعر الذهب عيار 21، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، نحو 2940 جنيهًا.

وصل سعر الذهب عيار 18، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، إلى 2520 جنيهًا.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 مارس 2024، نحو 23520 جنيهًا.

المصدر: المال