"بعد انخفاض الذهب في مصر".. خبير يوجه نصيحة هامة للمواطنين

قال الخبير المصري في مجال صناعة الذهب والمجوهرات أمير رزق، إن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الذهب داخل تعاملات محلات الصاغة والأسواق.

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وأوضح أنه تم هبوط سعر الغرام الواحد من عيار 21 من مستوى 4050 جنيها، ووصوله إلى مستوى 3500 جنيه، بقيمة تراجع كبيرة بلغت 550 جنيها، وهي أعلى قيمة تراجع للذهب منذ بداية العام الجديد.

وأضاف رزق في تصريح لموقع "القاهرة 24" المصري، أن سعر الدولار في السوق الموازي وتراجعه بشكل ملحوظ على مدار الأيام الماضية ووصوله إلى مستوى 53 جنيها بعدما تخطي حاجز الـ70 جنيها، سبب رئيسي في تراجع سعر الذهب في السوق المحلي.

وتوقع الخبير في مجال صناعة الذهب والمجوهرات مواصلة التراجع خلال الأيام المقبلة واندراجه تحت مستوى 3500 جنيه، مشيرا إلى معاودة ارتفاع هذا المعدن النفيس مرة أخرى في نهاية فبراير الجاري.

ونصح رزق المواطنين والمستثمرين في مجال الذهب والمجوهرات بعدم بيع المشغولات أو السبائك الذهبية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هذا الوقت هو وقت الشراء وليس البيع.

ووفقا لـ أمير رزق، الخبير في مجال صناعة الذهب والمجوهرات، سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3500 جنيه بالأسواق، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4000 جنيه، وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3000 جنيه.

في حين جاء سعر جنيه الذهب 28000 جنيه، وبلغ سعر أونصة الذهب عالميا نحو 2039 دولارا.

المصدر: القاهرة 24