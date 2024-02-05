بعد الدولار.. انخفاض حاد لأسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث خسر المعدن الأصفر 500 جنيه تقريبا على مدار الأيام القليلة الماضية بسبب هبوط الدولار في السوق السوداء بنسبة 28%.

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وفي ما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى نحو 2317 جنيها للغرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2979 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3475 جنيها للغرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 3971 جنيها للغرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 27800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن ذلك جاء بعد أن واصلت الحكومة مساعيها للسيطرة على حركة الدولار في السوق الموازي بعد ارتفاعات غير مبررة الأيام الماضية وصلت بالأسعار لمستويات غير مسبوقة مع اشتداد المضاربة، ونجحت الحملات الأمنية بجانب بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية ورفع أسعار الفائدة في حدوث تراجعات ملحوظة في سعر الدولار بالسوق السوداء.

وجاء الهبوط الملحوظ في دولار السوق الموازي بعد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، وكذلك رفع صدور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % إضافة إلى حدوث حملات قوية على تجار السوق الموازي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية