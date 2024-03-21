إغلاق سوق لترويج الممنوعات على الإنترنت في ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية الخميس أنها أغلقت سوقا إلكترونية كبيرة تستخدم لبيع المخدرات، وتسهيل الحصول على خدمات الجرائم الإلكترونية، والحصول بالحيلة على بيانات بطاقات ائتمان.

وقال مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية الألماني في بيان مشترك مع ممثلي الادعاء في فرانكفورت، إن المحققين صادروا الأربعاء البنية التحتية وهي خادم منصة "نيميسيس" ماركت في ألمانيا وليتوانيا، إلى جانب عملات مشفرة بقيمة 94 ألف يورو (102 ألف دولار).

وأضاف البيان أن المصادرة جاءت بعد تحقيق جرى بالتعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية ودائرة الإيرادات الداخلية والتحقيقات الجنائية.

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وكانت المنصة نشطة على شبكة الإنترنت المظلمة (دارك نت)، وهي جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال أدوات متخصصة توفر المزيد من إخفاء الهوية.

ووفقا للسلطات الألمانية فقد تأسست المنصة عام 2021 ولديها أكثر من 150 ألف حساب مستخدم وأكثر من 1100 حساب بيع في جميع أنحاء العالم، علما بأن ما يقرب من 20 بالمائة منها في ألمانيا وحدها.

وتتضمن الممنوعات التي تتيحها السوق سلعا وخدمات مثل المخدرات، كما أنها تتيح الحصول بالاحتيال على بيانات وبضائع، وتقدم أيضا خدمات ارتكاب جرائم إلكترونية، مثل هجمات المطالبة بالفدية، والتتبع وهجمات منع الخدمة "دي دي او اس".

ووفقا للسلطات الألمانية، سيتم التحفظ على البيانات التي كشف عنها في هذا الأسبوع، لمزيد من التحقيقات بحق بائعين ومستخدمين استغلوا المنصة.

المصدر: APأ ب