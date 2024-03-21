"الغارديان": دول G7 تدرس مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا

ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن دولا في مجموعة السبع الكبار G7 تدرس إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب لتقديم المساعدة لأوكرانيا.

ووفقا لمصادر الصحيفة البريطانية فإن دولا في المجموعة تدرس سبل استخدام الأموال والسندات الروسية المجمدة في دول مجموعة السبع الكبار.

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وفي وقت سابق اليوم، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس بأن عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا "ليست ملك أحد" مبررا بذلك إمكانية استخدامها لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا.

وفي إطار العقوبات التي فرضت على موسكو في 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.

وبعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية الحديث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستلقى ردا مناسبا من روسيا.

وأكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.

المصدر: RT + الغارديان