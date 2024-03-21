لافروف عن طلب أوكراني: "آمل ألا يواصل الأمريكيون الرقص على أنغام زيلينسكي إن بقي لديهم ذرة كبرياء

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من تداعيات خفض سقف السعر المفروض من قبل الغرب على برميل النفط الروسي إلى 30 دولارا، على أسواق النفط وعلى الولايات المتحدة نفسها.

وفي حديث لمشروع الفيلم الوثائقي "النفط"، أشار لافروف إلى أنه اطلع على تقارير إعلامية تحدثت عن أن أوكرانيا تحاول إقناع الولايات المتحدة بخفض سقف سعر برميل النفط الروسي بنحو النصف من 60 دولارا إلى 30 دولارا للبرميل.

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وفي هذا الصدد، استبعد لافروف أن تنجر واشنطن وراء طلبات كييف، لأن خفض سقف السعر ستكون له عواقب اقتصادية بالدرجة الأولى على الأمريكيين أنفسهم كما أن ردت فعل السوق ستكون جدية.

وقال إن "روسيا تتوقع أن الولايات المتحدة "لا تزال تحتفظ بكبرياء وطني" ولن تنجر وراء أوكرانيا وتوافق على خفض "سقف سعر" برميل النفط الروسي إلى 30 دولارا، إذ أن الخطوة تهدد بحدوث تداعيات اقتصادية خطيرة".

وأكد وزير الخارجية الروسي، أن "الأمريكيين لن يرقصوا على أنغام زيلينسكي"، مشددا على أن مفهوم "السقف السعري" يتعارض مع مبادئ السوق ويظهر مساعي لفرض الإملاءات.

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ومنذ ديسمبر 2022 تفرض دول مجموعة السبع الكبار ووالاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا على سعر برميل النفط الروسي، إذ تحظر خدمات الشحن والتأمين إذ كان سعره فوق مستوى 60 دولارا، لكن تقارير إعلامية لفتت إلى أن برميل الخام الروسي يتم بيعه بمستوى أعلى من السقف ما يؤكد فشل سياسة العقوبات الغربية ضد روسيا.

وطال حديث لافروف جوانب من استراتيجية روسيا في سوق النفط وعلاقاتها مع الدول الأخرى، وفيما يلي أبرز النقاط:

- تجارة روسيا النفطية مع الهند والصين لا تحمل خسائر اقتصادية لموسكو.

- "أوبك+" تسعى لتحقيق توازن ولا تحدد أسعارا غير مقبولة للمشترين.

- روسيا لا تتخوف من عودة إيران إلى سوق النفط العالمية.

- لا توجد مشاكل من استعادة إيران حقوقها القانونية في سوق النفط.

- روسيا ضاعفت صادراتها من المنتجات النفطية إلى الدول الإفريقية خلال العام ونصف العام الماضيين.

المصدر: نوفوستي