ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.55% إلى 81.72 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.59% إلى 86.46 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

وجاء الصعود بعد مؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أنه قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ما سيؤثر على توقعات الطلب على الوقود في المستقبل.

المصدر: RT + بلومبرغ