صحيفة: تركيا والولايات المتحدة اتفقتا على آلية "للامتثال للعقوبات"

ذكرت صحيفة "حريت" التركية أن أنقرة وواشنطن اتفقتا على آلية تتيح للشركات التركية التجارة مع الشركات الروسية مع الالتزام بالعقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.

وتهدف الآلية، التي تسمى "خطة تنسيق العقوبات"، لحماية الشركات التركية من التعرض للعقوبات الأمريكية الثانوية بسبب العمل مع روسيا، بحسب ما ذكرته الصحيفة التركية.

وأشارت صحيفة "حريت" نقلا عن مصادر إلى أن الولايات المتحدة بموجب الاتفاق ستخطر تركيا قبل فرض عقوبات على الشركات المحلية المشتبه في تحايلها على القيود المفروضة على روسيا، كما ستطلب معلومات من أنقرة حول هذا الموضوع.

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من جهتهم يرى خبراء، استطلعت آراءهم إذاعة "بيزنيس أف أم"، أن السلطات التركية حصلت على فرصة لإبلاغ شركاتها في الوقت المناسب بإغلاق قنوات الاتصال مع روسيا التي اكتشفتها واشنطن وإطلاق قنوات جديدة ما سيسمح للشركات بتفادي العقوبات.

وحافظت تركيا على العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا ورفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على الرغم من كون أنقرة عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وفي فبراير الماضي، تحدثت وسائل إعلام عن أن مسؤولين من وزارة التجارة الأمريكية زاروا شركات وبنوكا تركية، وهددوا بمعاقبتها بسبب علاقاتها التجارية مع روسيا.

وأكد السفير الروسي لدى تركيا أليكسي يرخوف، في الشهر نفسه، أن المسؤولين الأمريكيين يضغطون على الشركات في تركيا لقطع علاقاتها مع موسكو.

وتتعرض العديد من دول العالم لضغوط من قبل الولايات المتحدة لقطع العلاقات المالية والمصرفية والتجارية مع روسيا، التي تعمل مع الصين وبلدان "بريكس" على إطلاق نظام حوالات بديل يكسر احتكار نظام "سويفت" الغربي للعمليات المالية حول العالم.

المصدر: RT + نوفوستي