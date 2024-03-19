أرمينيا ترضخ لضغوط واشنطن وتتجه لحظر بطاقة الدفع الإلكتروني الروسية "مير"

كشف مصدر في القطاع المصرفي بأرمينيا أن البنك المركزي حظر على البنوك الأرمينية خدمة البطاقة المصرفية الروسية "مير" اعتبارا من 29 مارس الجاري.

وأشار المصدر في حديث لوكالة "تاس" الروسية إلى أن القرار اتخذ خوفا من العقوبات الأمريكية الثانوية، لافتا إلى أن المركزي الأرميني قدم القرار على أنه قرار اتخذته البنوك الخاصة في البلاد حتى "لا يزعج الجانب الروسي".

وقال المصدر إن "مركز المقاصة الأرمني ArCa يقوم بمعالجة مدفوعات بطاقات "مير"، و"فيزا" و"ماستركارد" اللتين رفضتا التعامل مع المركز في حال تقديمه الخدمات لـ"مير" الروسية، لذلك تقرر حظر خدمة بطاقات "مير" خوفا من توقف عمل البطاقات المصرفية في أرمينا في حال قامت "فيزا" و"ماستركارد" بقطع خدماتهما".

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وقبل ذلك أشارت وسائل إعلام إلى أن بطاقات "مير" ستتوقف عن العمل في أجهزة الصراف الآلي في معظم البنوك في أرمينيا اعتبارا من 30 مارس الجاري.

و"مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.

وتتعرض العديد من دول العالم لضغوط من قبل الولايات المتحدة لقطع العلاقات المالية والمصرفية والتجارية مع روسيا، التي تعمل مع الصين وبلدان "بريكس" على إطلاق نظام حوالات بديل يكسر احتكار نظام "سويفت" الغربي للعمليات المالية حول العالم.

المصدر: تاس