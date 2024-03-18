مجموعة إماراتية تخطط لجعل مصر مركزا لتصدير منتجاتها

تعتزم مجموعة "أغذية" الإماراتية إحدى كبريات الشركات العاملة في القطاع الغذائي في الشرق الأوسط، إنشاء مركز لتصدير الأغذية في مصر.

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وقال مبارك المنصوري الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعلاقات الحكومية بمجموعة أغذية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن السوق المصرية واعدة، حيث تمتلك مصر كافة المقومات للنهوض الإقتصادي، سواء من خلال التعداد السكاني الضخم الذي يتجاوز 100 مليون نسمة ما يجعلها سوقا كبيرا لأي صناعة.

وتابع: "بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز بين القارات الكبرى الثلاث أفريقيا وأسيا وأوروبا فضلا عن وجود قناة السويس ما يسهل حركة التجارة والتصدير، كما يمتاز الإقتصاد المصري بالتنوع".

وأكد أن مصر تبقى سوقا استراتيجيا مهما خاصة لمجموعة أغذية، ليس فقط بالنظر إلى التركيبة الاجتماعية والديموغرافية المواتية على المدى الطويل والطلب الهيكلي على منتجات البروتين والقهوة والوجبات الخفيفة، ولكن بشكل متزايد كمركز تصنيع فعال من حيث التكلفة لأسواق التصدير الإقليمية والدولية الرئيسية.

المصدر : المال + أ ش أ