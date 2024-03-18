المصريون "يتنازلون" عن كمية كبيرة من الدولار والعملات العربية

نجحت شركتا الصرافة التابعتان للبنك الأهلي المصري "الأهلي للصرافة" وبنك "مصر للصرافة" في جذب حصيلة كبيرة من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري.

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وقال رئيس شركة الأهلي للصرافة عبد المجيد محيي الدين- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري بلغت حتى نهاية عمل يوم أمس، مليارا و775 مليون جنيه، منذ تحرير سعر الصرف في 6 مارس "11 يومًا".

وأوضح محيي الدين، أن 65% من إجمالي المتحصلات كان من تنازل الدولار، وتأتي عملات أخرى في المرتبة الثانية مثل عملات: الريال السعودي والدرهم الإماراتي والعملة الأوروبية "اليورو" والباقي من عملات أقل تداولا.

في السياق ذاته.. كشف رئيس شركة "مصر للصرافة" عادل فوزي- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- عن حصيلة التنازلات من العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، تجاوزت مليارا و300 مليون جنيه بنهاية عمل أمس، وذلك منذ قرارات البنك المركزي الأخيرة في 6 مارس، خلال الـ 11 يوما الماضية.

وأوضح فوزي، أن الدولار يستحوذ على النصيب الأكبر من التنازلات بنسبة 65%، يليه "اليورو" بنسبه 18%، ثم الريال السعودي بنسبة 14%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، ثم الدرهم الإماراتي بنسبة 1%، ثم باقي العملات الأخرى بنسبة 1.5%.

وقال إن هناك إقبالا شديدا من جانب الجمهور في التنازل عن العملات الأجنبية والعربية لصالح الجنيه المصري، وذلك لوجود سعر واحد مقبول يمكن التعامل من خلاله، وبالتالي يعمل على استقرار سوق صرف العملات والقضاء على السوق الموازية.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار في البنك الأهلي المصري سجل 47.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الجاري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

المصدر: اليوم السابع