بفضل "أرامكو".. صندوق سعودي يتقدم في تصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية بالعالم

تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله جراء نقل حصة من أسهم "أرامكو" إلى محافظ شركات مملوكة للصندوق.

وأفادت SWF Institute بأن الصندوق السعودي تقدم ليصبح ثاني أكبر صندوق في منطقة الخليج والخامس على مستوى العالم.

وأشارت المؤسسة المتخصصة في متابعة الصناديق السيادية إلى أن أصول الصندوق السعودي صعدت إلى 861 مليار دولار.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، عن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة "أرامكو" السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وبذلك تكون أصول الصندوق السعودي قد ارتفعت بواقع 163.6 مليار دولار، بحسب تقرير لمؤسسة SWF Institute.

وفيما يلي تصنيف لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم:

Saudi's PIF now 2nd largest #SWF in the Gulf and 5th largest globally https://t.co/weD1DNXyDSpic.twitter.com/Nu6x0Ck36t — Global SWF (@GlobalSWF) March 8, 2024

المصدر: RT + SWF Institute