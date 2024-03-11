 
مباشر

بفضل "أرامكو".. صندوق سعودي يتقدم في تصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية بالعالم

مال وأعمال

بفضل
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x4za

تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تصنيف أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد ارتفاع أصوله جراء نقل حصة من أسهم "أرامكو" إلى محافظ شركات مملوكة للصندوق. 

وأفادت SWF Institute بأن الصندوق السعودي تقدم ليصبح ثاني أكبر صندوق في منطقة الخليج والخامس على مستوى العالم.

وأشارت المؤسسة المتخصصة في متابعة الصناديق السيادية إلى أن أصول الصندوق السعودي صعدت إلى 861 مليار دولار.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، عن إتمام نقل 8% من إجمالي أسهم شركة "أرامكو" السعودية إلى محافظ شركات مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

وبذلك تكون أصول الصندوق السعودي قد ارتفعت بواقع 163.6 مليار دولار، بحسب تقرير لمؤسسة SWF Institute.

وفيما يلي تصنيف لأكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم:

المصدر: RT + SWF Institute

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا