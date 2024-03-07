رجل أعمال مصري شهير يطلق مشروعا عقاريا ضخما في السعودية

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية عن توقيع الاتفاق النهائي لشراء أرض مشروع "مدينة بنان" وإطلاق المشروع .

إقرأ المزيد

وتم التوقيع بين هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري، ومحمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC السعودية.

وأوضحت المجموعة – في بيانها للبورصة– أن مشروع "مدينة بنان" خاص بتطوير مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة بضاحية الفرسان شرق العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويوفر مشروع مدينة "بنان" أكثر من 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراض لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة، وذلك على مساحة المشروع التي تبلغ 10 ملايين متر مربع والذي يتضمن مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.

وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة.

وأكدت مجموعة طلعت مصطفى أن المشروع الجديد يأتي في إطار استراتيجية المجموعة المستمرة الخاصة بالعمل على خلق وإيجاد حلول وبدائل مبتكرة وخلاقة لتنويع وتوسيع مصادر إيراداتها محليا واقليميا، وتقدر الايرادات المتوقعة للمشروع شاملة المبيعات والايجارات 38 مليار ريال، كما تقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لمشروع المدينة بنحو 31.4 مليار ريال سعودي.

وأضافت طلعت مصطفى أن إيرادات و عوائد هذا المشروع سوف تضاف إلى الإيرادات الاجمالية للمجموعة، مما سيعمل على تعزيز موارد المجموعة من العملات الأجنبية بالإضافة إلى خلق سيولة إضافية للقيام بتوزيعات الأرباح المستقبلية أو إعادة الاستثمار في أصول الدخل المتكرر عالية الجودة، مما سيترتب عليه خلق قيمة مضافة مستمرة تعود بالفائدة على مساهمي الشركة من خلال تعظيم عوائد المجموعة وخلق قيمة مضافة للعوائد المتكررة للمجموعة.

المصدر: المال