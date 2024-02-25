البورصة المصرية تواصل الهبوط في منتصف التعاملات و"رأس الحكمة" تعزز صعود "طلعت مصطفى"

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها في منتصف تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع بنحو جماعي بقيادة البنك التجاري الدولي الذي هبط بنحو 9%.

وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.09% عند 28109.61 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.75 % عند 7717.29 نقطة.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقا 3 بنسبة 1.89 % عند 10611.02 نقطة.

إقرأ المزيد

وخالف سهم "مجموعة طلعت مصطفى"، الاتجاه الهابط، وذلك بعد إبرام صفقة "رأس الحكمة"، وإعلان الشركة مشاركتها كمطور عقاري فيها، ليسجل 56.42 جنيه، مقابل 47.1 جنيه، بنسبة ارتفاع بلغت 19%.

وجاء ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء عن توقيع مصر إتفاقية شراكة تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي مقابل 35 مليار دولار، بالإضافة إلى تواجد المجموعة ضمن شركاء التنمية مع صندوق مصر السيادي.

المصدر: بوابة الأهرام