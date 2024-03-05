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انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف حول الاقتصاد الصيني

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف حول الاقتصاد الصيني
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل مخاوف الأسواق على اقتصاد الصين، أحد أهم مستوردي الذهب الأسود في العالم.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.58% إلى 78.28 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.48% إلى 82.40 دولار للبرميل.

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وأمس عند التسوية سجلت عقود الخام الأمريكي مستوى 78.74 دولار للبرميل، في حين بلغت عقود خام "برنت" 82.80 دولار للبرميل.

وحددت الصين هدف النمو الاقتصادي في العام الجاري 2024 عند 5%، ويأتي ذلك بعد أن سجل الاقتصاد الصيني نموا عند 5.2% على أساس سنوي في 2023.

كما تقييم الأسواق قرار دول "أوبك+" تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعي إلى الربع الثاني من 2024، واتفقت دول مجموعة "أوبك+" على تمديد الخفض الطوعي للإنتاج، البالغ 2.2 مليون برميل يوميا، إلى الربع الثاني من 2024.

المصدر: RT + بلومبرغ

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