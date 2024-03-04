وزير سعودي: اقتصاد المملكة الرقمي نما إلى 123 مليار دولار

أفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه بأن الاقتصاد الرقمي السعودي نما من 111 مليار دولار في 2021 إلى 123 مليار دولار في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 10.3%.



وأضاف السواحه، خلال مؤتمر "ليب 24"، أن القوى التقنية نمت من 200 ألف إلى 350 ألفا خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في رأس المال المخاطر 1.38 مليار دولار بنمو سنوي 33%.

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وأشار الوزير السعودي إلى أن السعودية قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي، إذ نمت لتصبح أكبر قصة نجاح في مجال التقنية على مستوى العالم.

وذكر أن السعودية تسعى لتغيير المنطقة والعالم عبر التطوير في مجال التقنية، حيث تعتبر السعودية أكبر سوق رقمي في المنطقة بما يقارب 50 مليار دولار، ما يمثل حصة سوقية تقدر بنحو 40% من حجم السوق في المنطقة.

ويوم الاثنين، انطلقت في الرياض أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 24". وقالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إن المملكة شهدت استثمارات تقنية باليوم الأول لـ"مؤتمر ليب 24"، بقيمة تجاوزت 11.9 مليار دولار.

المصدر: وسائل إعلام سعودية