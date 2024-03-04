شركة عالمية تستثمر قرابة 5.3 مليار دولار في السعودية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن المملكة شهدت استثمارات تقنية باليوم الأول لـ"مؤتمر ليب 24"، بقيمة تجاوزت 11.9 مليار دولار، منهما شركة "أمازون" استثمرت 5.3 مليار.

وقالت الوزارة السعودية، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" ستقوم باستثمار 5.3 مليار دولار في السعودية، وذلك لإنشاء منطقة سحابية فائقة السعة.

كما ذكرت أن "داتافولت" ستقوم باستثمار 5 مليارات دولار، وذلك لبناء مراكز بيانات مستدامة ومبتكرة، بقدرة تزيد عن 300 ميغاواط.

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وأشارت إلى أن "سيرفيس ناو" ستقوم باستثمار 500 مليون دولار، لتطلق أول مركز بيانات لها في المنطقة بالسعودية لتوطين خدماتها، بالإضافة إلى تدريب المواهب الوطنية وتطوير مهاراتها.

وأوضحت الوزارة أن "آي بي إم" ستقوم باستثمار 250 مليون دولار، لتطلق أول مركز تطوير برمجيات لها في المنطقة بالسعودية، ولفتت إلى أن "ديل تكنولزجيز" أعلنت عزمها افتتاح مركز تصنيع وتوزيع وإيفاء الطلبات في السعودية، والأول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا.

كذلك أشارت إلى أن "أرامكو ميتا برين" ستقوم بإنشاء أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي.

ويوم الاثنين، انطلقت في الرياض أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 24" وتوقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة أن تبلغ الاستثمارات، خلال الحدث، قرابة 12 مليار دولار.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية

المصدر: RT + وسائل إعلام سعودية