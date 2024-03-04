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عمدة موسكو لبوتين: رغم كيد الأعداء عاصمتنا بخير

مال وأعمال

عمدة موسكو لبوتين: رغم كيد الأعداء عاصمتنا بخير
Sputnik
عمدة موسكو سيرغي سوبيانين يقدم تقريرا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أطلع عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الرئيس فلاديمير على النمو الذي حققته العاصمة في 2023، مشيرا إلى أنها سجلت أفضل النتائج الاقتصادية بتاريخها رغم كيد الأعداء والعقوبات الغربية.

وأشار عمدة موسكو إلى أن العاصمة الروسية سجلت نموا لافتا في جميع المؤشرات الاقتصادية، وقال: "تم تسجيل النمو في مؤشرات الإنتاج ذات الأهمية مثل الأدوية وصناعة السيارات والإلكترونيات الدقيقة وتراوح النمو بين 25% و40%، كما أن الاستثمار مستمر في الارتفاع، بما في ذلك في العقارات".

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من جهته ذكر الرئيس بوتين بتعبير معروف يظهر ثقل روسيا الاقتصادي وأهميتها في العالم، وقال: "روسيا تمتلك أصدقاء أكثر من الأعداء، لكن أن تكون صديقا وعدوا في نفس الوقت أمر يدعو للفخر".

وذكر سوبيانين أن الاستثمارات في موسكو في الفترة من 2009 إلى 2011 صعدت من تريليوني روبل إلى 17 تريليونا، وبناء على المؤشرات الراهنة فإن الزيادة تعادل 3.7 مرة.

وأقر صندوق النقد الدولي مؤخرا بأن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع، على الرغم من القيود المفروضة عليه على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وحسن صندوق النقد الدولي في تقريره بشكل ملحوظ توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2024، إلى 2.6%، فيما صعد الاقتصاد الروسي منذ فرض العقوبات الغربية من المرتبة السادسة إلى الخامسة عالميا والأولى أوروبّيا، من حيث القدرة الشرائية إلى الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: RT

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